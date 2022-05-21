شركة الكهرباء: أعمال صيانة تشمل دائرة الجهد المتوسط سرت

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن فرق الصيانة التابعة لدائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط سرت بدأت في نفيد أعمال التحويرات ما بين خط النوفلية وخط رأس الأنوف جهد 66 ك ف.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” البدء في تنفيذ أعمال التجهيز لعدد (2) خلايا احتياط جهد 66 ك ف لاستخدامها لخط رأس الأنوف ولمحول القدرة رقم 1 من ناحية 66 ك ف داخل محطة بن جواد القديمة جهد 11/66 ك ف .

وبينت الشركة العامة للكهرباء أن هذه الأعمال تأتي ضمن المجهودات المبذولة للرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرارها وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة.