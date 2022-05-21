الزوبية: لوكنت مسؤولاً في طرابلس لوضعت باشاغا في السجن وعاملته كأسير

قال جمال الزوبية، مدير الإعلام الخارجي الأسبق، إنه لو كان مسؤولاً في طرابلس، لوضع رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا في السجن، ويتم استجوابه، ومعاملته معاملة الأسير، وعرض لحظة القبض عليه على شاشات التلفاز.

أضاف الزوبية في تصريحات تلفزيونية أن باشاغا تسلل إلى العاصمة، لخطفها وتدميرها، وكان يجب القبض عليه بدلاً من إخراجه منها، و من أدخلوا باشاغا إلى طرابلس، من بقايا المؤيدين له سابقًا، وفق قوله.

وتابع قائلًا أن حكومة الدبيبة هي الحكومة الشرعية في ليبيا، وبعض أعضاء مجلس النواب جلبوا أقاربهم، لتشكيل حكومة باشاغا، ثم يقولون إنها الحكومة الشرعية، على حد تعبيره.