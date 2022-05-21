برقيق: بوتين سيلقى حتفه وسيعود زمن الخلافة 

توقع عاطف برقيق، القيادي الإخواني الليبي مستشار السفارة الليبية في تركيا، أن يلحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالزعيم الألماني الراحل هتلر، وأن يلقى حتفه بسبب تمرده على أمريكا.

وقال «برقيق»، في منشور له عبر فيسبوك، «يبدو أن أمريكا والدول الأوروبية قد حزمت أمرها، واتخذت قرارها بإضعاف روسيا، وربما التخلص نهائيا من بوتين كما تخلصت من هتلر، ومن صدام حسين».

واضاف «قررت أمريكا إنشاء جسر جوي لنقل الأسلحة المختلفة لأوكرانيا، وهذه الأسلحة تكلفتها كما قيل يصل إلى 200 مليار دولار، غير الأسلحة من أوروبا، و غيرها، يعني حرب عالمية بمعنى الكلمة».

واختتم بالتمني أن تكون «هذه الحرب نهاية الاستعمار والاستكبار العالمي البغيض الذي تقوده أمريكا، وروسيا ومن قبلهما بريطانيا وفرنسا وأن يتحقق قوله صلى الله عليه وسلم ( ثم تكون خلافة على منهاج النبوة )»، حسب قوله.