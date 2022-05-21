للمرة الثانية خلال أسابيع.. اشتباكات عنيفة في الزاوية

أفاد مصدر مطلع لـ 218 باندلاع اشتباكات عنيفة في مدينة الزاوية فجر السبت، سمع صداها في مدينة صبراتة المجاورة، واستخدمت خلالها أسلحة خفيفة ومتوسطة.

وأوضح المصدر أن الاشتباكات اندلعت بعد قيام تشكيل مسلح تابع لمحمود بن رجب بالسيطرة على مبنى الثروة الحيوانية الواقع بجانب مدرسة الأمل بالقوة واتخاذه مقرًا له، قبل أن يطالب تشكيل تابع “لأولاد جربوع وأولاد جمجوم” بإخلاء الموقع، الأمر الذي أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بينهما، دون ورود معلومات عن خسائر في صفوف التشكيليين المتناحرين.

وتشهد مدينة الزاوية الواقعة غربي طرابلس اشتباكات متكررة بين تشكيلات مسلحة تتصارع على مناطق النفوذ ونقاط الانتشار داخل المدينة، وتنتهي في الغالب بوساطات محلية دون أي تدخل من الأجهزة الرسمية المعنية.

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