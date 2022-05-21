شلوف: “تونسي وتشادي” صاحبا الحظوظ الأقوى في رئاسة البعثة الأممية بليبيا

قال جمال شلوف، الباحث السياسي، إن على الأرجح ستحظى جلسة الخميس القادم لمجلس الأمن بصراع مهم لتسمية مبعوث جديد للأمم المتحدة إلي ليبيا، وتم التوافق بين أعضاء مجلس الأمن على أن تتولى شخصية افريقية هذا المنصب.

أضاف على “فيسبوك” قائلًا: “تتجه الحظوظ الأقوى حتى الأن إلي شخصيتي وزير الخارجية التونسي الأسبق المنجي الحامدي الذي يحظى بدعم قوي من الجزائر ثم روسيا و وزير الخارجية التشادي الأسبق صالح النظيف الذي يحظى بدعم فرنسا، وللمصادفة كلا الشخصيتين عملا رئيساً لبعثة الأممية للاستقرار في مالي على التوالي، ولاتزال الأمور لم تحسم بعد، وربما تكون هناك مفاجآت لشخصيات أخرى في الأيام القليلة القادمة”.