نورلاند: الولايات المتحدة ستعمل مع جميع الأطراف لاستكمال الانتقال الديمقراطي

أكد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أن الولايات المتحدة ستواصل دعم هذا الجهد والعمل مع جميع الأطراف في ليبيا؛ بهدف استكمال انتقال ليبيا إلى دولة ديمقراطية ومستقرة ومزدهرة.

جاء ذلك خلال لقاء نورلاند، في العاصمة التونسية، مع عضو مجلس النواب عن مدينة الزنتان عبد السلام نصية، شهد مناقشة الجهود المهمة الجارية لدعم مطالبة الليبيين بإجراء الانتخابات، كما طرح نصية مقترحات حول تعزيز الشفافية في إدارة عائدات النفط.

يذكر أن نورلاند أجرى مؤخرًا لقاءات واتصالات عدة مع شخصيات فاعلة للدفع باتجاه اعتماد ما أسماها آلية عادلة وشفافة لإدارة العوائد النفطية، والتشديد على الفتح الفوري للموانئ والحقول النفطية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية