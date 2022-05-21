مجتمع|  أيهما أنجح وأكثر استقرارا الزواج التقليدي أم العاطفي؟ | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

يبقى الشباب في حيرة من أمرهم حينما يفكرون بمعايير الزواج الناجح والذي يضمن تأسيس أسرة متفاهمة ناضجة، سواء ذلك المبني على الحب والعاطفة أو الزواج التقليدي.

يعتقد البعض أن الارتباط المبني على الحب يؤسس لعلاقة ناجحة وإن كان يخالف التوقعات أحيانا.. أما التقليدي فيحتاج لوقت طويل حتى يستطيع الزوجين الوصول لتفاهمات تجعل من هذا الارتباط مستقرا.

في حين يرى خبراء أن الزواج القائم عن الحب هو بذرة النجاح، لكن ينبغي أن يرافق ذلك المنطق والعقل وليس العاطفة وحسب.. لافتين إلى أن الشباب قد يجدوا بالزواج الذي يتخذ طريق الحب والمودة هو أساس للاستمرارية لوجود أشياء مشتركة متعارف عليها.. في حين أن بعض الأهالي يرون أن الزواج التقليدي القائم على العقل فقط والتفكير بلا أي ضغط هو الأصلح.

أخبار ليبيا 24 طرحت سؤالاً على متتبعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة إن كان يفضل الشباب الليبي الزواج التقليدي أو عن حب. فكان السؤال: ” هل أنت/أنتِ تفضل الزواج عن حب أو التقليدي؟ وليش؟”.. الآراء كانت متباينة بين من يفضل الزواج التقليدي ومن يفضله عن حب.

أهم شيء المودة الاحترام

وما بين مؤيد ومعارض لفكرة الزواج التقليدي والزواج عن حب وأيهما أنجح من حيث الاستقرار والاستمرار.. تبين المشاركة فاطمة عبد الرحمن الزواج عن حب.

وتقول المشاركة، Rowaida Nour : “النصيب من عند الله في النهاية الزواج مش بالحب فقط أهم شيء المودة والاحترام بينهم”.

أما المشاركة، Hana Sa فرأت أن الزواج بالطريقين يُعتبران مثل بعضهما.. لافتة أنها تفضل البقاء دون زواج.

الحب يأتي مع العشرة

بينما قالت المشاركة، فاتن حمامه، أنها تفضل الزواج التقليدي عن الزواج عن حب دون ذكر أسباب ذلك.

المشاركة، أم معاذ، فقالت إن هذا مرتبط بالنصيب، لكن التفاهم هو أهم شيء.. لافتة أن الحب يأتي مع العشرة.

أما المشاركة، Fefe Almjbreفرأت أن الزواج عن حب هو الأفضل.. في حين كان رأي المشاركة، سلسبيل محمد، مخالفا حيث رأت أن الزواج التقليدي أفضل.

أما المشاركة، الشمس تشرق من جديد، فقالت: “التقليدي…فكونا من جو المسلسلات…الدين الإسلامي رؤية شرعية وخطبة والحب يجئ بعد الزواج”.

العيش في حرية

وكان رأي المشاركة، زهرة الجوري، مغاير تماما حيث قالت: “أفضل العيش حرة نفسي لا زواج ولا هم”، وفق تعبيرها.

أما المشاركتين، Hager Sh وTo La فأكدتا أنهما تفضلان الزواج عن حب.

أما المشارك، محمد خليفه، والمشاركة، Hano Al، أن الأمر مرتبط بالنصيب وهو أمر مكتوب.

في حين تحدثت المشاركة، سلام الحظيري، عن تجربتها مشيرة أنه تم خطبتها على الطريق التقليدية.. ولكن لم يكن هناك ارتباط قوي وكان هناك تباعد في الأفكار ولم يكن هناك حب.

أما المشاركة، Eida Ot ، قالت: “أنا لا أحب المسؤولية وأفضل البقاء دون زواج”، وفق تعبيرها.

الزواج عن حب

أما المشارك، Khalil Kh Ch Chakroun، فرأى أنه يفضل الزواج عن حب قائلا: “عن حب طبعا ولكن لم أجد فتاة أحلامي”.

وفي رأي مخالف تماما فقالت المشاركة، أم معاذ: “أغلب قصص الحب فاشلة في الواقع”، لافتة أنها مجرد وهم.

أما المشاركة، Marwa A Gumaaفرأت أن الطريقتين لا تختلفان عن بعضهما “المهم رجل بمعنى الكلمة”.

وقالت المشاركة، سكنت روحي: “الزواج عن حب أفضل لبناء بيت دون الوقوع في مشاكل”.