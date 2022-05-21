الارصاد تحذر من منخفض جوي يتسبب بإرتفاع الحرارة ..وامطار متفرقة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 01/ 05 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تبقي معتدلة على أغلب مناطق ليبيا هذا اليوم حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى على اغلب مناطق الشمال مابين ( 23 – 29 ) مْ، وعلى الجنوب مابين ( 28 – 34 ) مْ بينما تصل على غات إلى (37 ) مْ.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتأثر مناطق غرب ليبيا بإمتداد منخفض جوي صحراوي يتمركز جنوب شرق الجزائر يساهم برياح جنوبية تسبب في ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين القادمين على هذه المناطق.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب من حين لآخر اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة ومتفرقة خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر.