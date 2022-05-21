تونس تعلن مشاركة ليبيا في تمرين عسكري لـ«أمن المتوسط»

يبدأ في تونس، اليوم السبت، التمرين البحري متعدد الأطراف «فونيكس اكسبري 2022»، الذي تشارك فيه ليبيا حتى يوم 1 يونيو المقبل، وفق وزارة الدفاع التونسية.

وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية، يهدف هذا التمرين إلى تدعيم التعاون والتنسيق بين البحريات المشاركة حفاظًا على أمن المتوسط واستقراره وتدريب الأفراد وتطوير قدراتهم وحسن استعمالهم للمنظومات والمعدات وتطوير مهاراتهم والتنسيق للتصدّي للأعمال غير المشروعة بالبحر وخاصّة منها الإرهاب البحري وتهريب الأسلحة والمخدرات.

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منظمات دولية في التمرين «فونيكس اكسبري 2022»

وتشارك 13 دولة من شمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية، من بينها ليبيا في هذا التمرين ممثلة بوحدات بحرية وجوية وفرق طلائع البحرية ومكونين وملاحظين، حسب البيان وتسجيل فيديو بثه الموقع الإلكتروني للوزارة.

كما تشارك عدة منظمات دولية على غرار مكتب الأمم المتحدة لمقاومة المخدرات والجريمة والوكالة الأوروبية لمراقبة الصيد البحري، وفق البيان.