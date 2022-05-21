مكافحة الأمراض: متوسط عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 6 حالات

العنوان-طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي لفيروس كورونا أن متوسط عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ 6 حالات بنسبة إصابة بلغت 2.4%.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي عدد العينات التي تسلمها المركز بلغ (1.478) عينة مبينا أن متوسط عدد العينات التي جرى فحصها (246) عينة فيما بلغ متوسط عدد الحالات المتعافية حالة واحدة ومتوسط عدد الوفيات صفر.

وأشار المركز إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا بلغ 501,987 منها الحالات النشطة: 63 حالة والمتعافين: 495,494 حالة والوفيات: 6,430 حالة.