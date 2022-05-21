اللواء 444 يشتبك مع مجموعة مسلحة تمتهن التهريب جنوب مزدة

ضبطت قوة تابعة للواء 444 قتال 6 آليات مسلحة، وألقت القبض على عدد من المسلحين، في عملية أمنية جرت فجر الجمعة جنوب مدينة مزدة.

وأوضح اللواء في منشور، أن “المفارز الصحراوية اشتبكت مع مجموعة مسلّحة تمتهن التهريب أثناء مطاردتها وتمكنت من ضبط ست آليات والقبض على المسلّحين، وستتم إحالتهم لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات.” مؤكدًا استمرار عملياته ضد الخارجين عن القانون.

يذكر أن اللواء 444 الذي ينتشر جنوب مدينة طرابلس وترهونة وفي ضواحي بني وليد؛ ينفذ عمليات أمنية تستهدف مهربي البشر والوقود، كما ضبط في وقت سابق عددًا من المطلوبين لمكتب النائب العام.

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