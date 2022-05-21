مديرية أمن طرابلس: القبض على شخصين سرقا أجهزة كهربائية بقيمة ألفي دينار

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، القبض على شخصين سرقا أجهزة كهربائية بقيمة ألفي دينار من داخل صالة العرض الخاصة بمعرض طرابلس الدولي.

وذكرت المديرية، في بيان لها، أنها تلقت بلاغا بواقعة سرقة أجهزة كهربائية من داخل صالة العرض الخاصة بمعرض طرابلس الدولي، إضافة إلى رصد مقطع فيديو منتشر بمواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه المشكو ضدهم وهم قائمين بالسرقة.

وأضافت، أن تعليمات بتشكيل فريق عمل لضبط الجناة وعليه تم تشكيل فريق عمل برئاسة رئيس وحدة التحري والقبض وبناء على معلومات مصدرية وكمين محكم ثم ضبط كل من المدعو “أ،م،ع”، والمدعو”م،م،ب”.

وبالتحقيق معهم، اعترفا بقيامهم بواقعة السرقة بالتعاون مع أطفالهم الصغار القصر حيث تم استرجاع البضاعة المسروقة والتي تقدر بحوالي ألفين دينار أتخدت الإجراءات القانونية ضدهم و أحيلوا للنيابة العامة من حيث الاختصاص.