الدبيبة يوجه وزير التعليم العالي بتسوية أوضاع الموظفين بالوزارة

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليماته لوزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، لاستكمال الإجراءات الخاصة بتسوية أوضاع موظفي التعليم العالي وتوفير البيانات والمستندات اللازمة لذلك، بالتواصل والتنسيق مع وزارة المالية.

وبحسب الخطاب الموجه من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجبس الوزراء عادل جمعة إلى وزير التعليم العالي فإن تعليمات رئيس الحكومة تقضي بأن يتواصل وزير التعليم العالي وينسق بشكل عاجل مع وزارة المالية وعقد الاجتماعات اللازمة مع المسؤولين بها لاستكمال الإجراءات الخاصة بتسوية أوضاع موظفي التعليم العالي وتوفير البيانات والمستندات اللازمة لذلك.