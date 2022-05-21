الخوجة: لجنة المسار الدستوري توافقت في اجتماعاتها بالقاهرة على 137 مادة دستورية

ليبيا – قالت مقررة لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب أسماء الخوجة إن لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والدولة، توافقت في اجتماعاتها في القاهرة من 15 إلى 20 مايو الجاري، على 137 مادة دستورية، وستستكمل بقية المواد في المحادثات القادمة.

الخوجة أشارت في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أنه تم تكليف لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص المواد، وقد حصرت المواد المتفق عليها وأعدت لها صياغة توافقية وقدمتها للجنتين، ومن ثم إحالتها إلى مجلسي النواب والدولة للنظر فيها.

ولفتت إلى أن اللجنة تناولت أغلب مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من الدستور، وتركت بعض المواد القليلة جداً لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل.

كما نوّهت إلى أن اللجنة ستناقش في جولة قادمة، المواد المتبقية لكون مشروع الدستور وحدة واحدة لا تتجزأ.

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