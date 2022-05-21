بنغازي.. إدارة الخدمات الصحية تستلم محرقة للنفايات الطبية | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قالت بلدية بنغازي، اليوم السبت، أن إدارة الخدمات الصحية في المدينة استلمت محرقة للتخلص من النفايات الطبية.

يأتي ذلك وفق بيان البلدية ضمن برنامج التعاون بين بلدية بنغازي ومشروع تقارب التابع للوكالة الأمريكية للتنمية.

وفي سياق المتصل أكدت البلدية أنها تعكف على تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية في المدينة.. لا سيما في مجال صيانة الجسور، ورصف بعض الشوارع وإعادة تأهيل حدائق عامة، وتنفيذ خطوط مياه.

وأوضحت البلدية أنها شرعت في تنفيذ أعمال الصيانة للجسور الثلاثة التي دُمرت جراء الحرب على الإرهاب.

وتشمل الصيانة جسر شارع أحمد رفيق المهدوي بجوار نادي نجوم الصابري، وجسر الزريرعية بجوار مقر التموينية. والجسر الرابط بين جزيرة دوران سيدي يونس وشارع الجزائر.

وأشارت إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي. لافتة إلى استمرار أعمال رصف شارع الأنصار بمنطقة أرض الشريف.