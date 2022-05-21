النعّاس: لا يحقّ لأحدٍ فتح مسودة الدستور

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، عمر النعاس، إنه: لا يحق لأحد فتح مسودة الدستور، ويجب عرضها مباشرة على الشعب صاحب الحق الوحيد في إقرارها أو رفضها، وصياغة قاعدة دستورية إجراء غير صحيح، لأنه سيتم إقرارها بعيدًا عن رأي الشعب، وقد يتم تعديلها بعيدًا عنه أيضًا، وهذا لا يجوز.

أضاف في تصريحات صحفية أن الدستور سيكون مصدره الشعب صاحب السلطات، وفي بنوده كل ما ينظم الحياة السياسية، ومن ضمنها الانتخابات، ومسودة الدستور تم التصويت عليها بشكل صحيح من قبل الهيئة، وتم أيضًا رفض الطعون المقدمة ضدها، وليس من حق أي شخص أو جهة وصف أي مادة من مواد الدستور بالخلافية قبل الاستفتاء.

أشار إلى أن هيئة صياغة الدستور، ستُعدل مسودة الدستور، حال رفض الشعب لها من خلال استفتاء عام، واستغرب التقاعس عن إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور حتى الآن، وبعد 5 سنوات من إحالتها لمجلس النواب، و4 سنوات من إصدار الأخير قانون الاستفتاء وإحالته للمفوضية العليا للانتخابات.

واختتم قائلًا أن البعض يتحدث عن رفض بعض المكونات الثقافية للمسودة، والمقصود هنا هم الأمازيغ الذين فضلوا برغبتهم عدم الترشح للهيئة، و لقد تواصلنا معهم وعقدنا اجتماعين في مدينتي زوارة و نالوت، وأطلعناهم على عمل اللجنة، ولو كانت نوايا السياسيين صادقة لتم الاستفتاء منذ مدة وانتهت كل المشاكل الدستورية التي تُعطل مسيرة الدولة.