الديبية يوجه باستكمال تسوية أوضاع موظفي التعليم العالي | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، تعليماته لوزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بتسوية أوضاع موظفي التعليم العالي، وتوفير البيانات والمستندات اللازمة، وذلك بالتواصل والتنسيق مع وزارة المالية.

وجاء ذلك وفق قرار نشرته منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية.

وكانت قد أعلنت نقابة الموظفين والمعيدين بجامعة مصراتة، الخميس الماضي، تعليق الدراسة لأجلٍ غير مسمى.. ردًا على عدم الاستجابة لمطالبهم ورفع مرتباتهم أسوة بباقي القطاعات الأخرى.

وطالب المحتجون حينها بتفعيل القانون الخاص بزيادة المرتبات، إضافة إلى التأمين الصحي. بدورها، أكدت جامعة مصراتة تعليق الدراسة بسبب اعتصام الموظفين.

وكان عاملون بوزارة التعليم العالي حذروا من استمرار تهميشهم بعد صرف مرتبات شهر مايو لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة.. دون تنفيذ “قرار 554 الخاص بتضمين شريحة الموظفين والمعيدين بالقانون رقم 4 لسنة 2018 م”.