ليبيا الان

الدبيبة يصدر قرارا بإعادة تنظيم الهيكل التنظيمي لمصلحة أملاك الدولة

تم النشر منذُ 46 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أصدر رئيس حكومة تسيير الاعمال منتهية الولاية، قرارا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمصلحة أملاك الدولة وتنظيم جهازها الإداري والصادر بتاريخ 3 أبريل 2022م.

وأصدرت حكومة الدبيبة قرارا رقم (351) لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمصلحة أملاك الدولة وتنظيم جهازها الإداري والصادر بتاريخ 3 أبريل 2022 م .

ومنح القرار رئيس مجلس إدارة المصلحة صلاحية إصدار قرار بالتنظيم الداخلي (التقسيمات الداخلية) للمصلحة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية .

وتشرع حالياً لجنة مختصة بإعداد مقترح التقسيمات الداخلية للمصلحة ( الأقسام والوحدات التابعة للإدارات والمكاتب بديوان المصلحة – الفروع وأقسامها ووحداتها والمكاتب التي ستتبعها – المكاتب بالمناطق والأقسام التابعة لها ).

وذكر البيان أنه، عند انتهاء هذه اللجنة من أعمالها وصدور قرار التقسيمات الداخلية سيتم مباشرة إعداد الملاك الوظيفي للمصلحة وتسكين الموظفين عليه .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك