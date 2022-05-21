الدبيبة يصدر قرارا بإعادة تنظيم الهيكل التنظيمي لمصلحة أملاك الدولة

أصدر رئيس حكومة تسيير الاعمال منتهية الولاية، قرارا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمصلحة أملاك الدولة وتنظيم جهازها الإداري والصادر بتاريخ 3 أبريل 2022م.

وأصدرت حكومة الدبيبة قرارا رقم (351) لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمصلحة أملاك الدولة وتنظيم جهازها الإداري والصادر بتاريخ 3 أبريل 2022 م .

ومنح القرار رئيس مجلس إدارة المصلحة صلاحية إصدار قرار بالتنظيم الداخلي (التقسيمات الداخلية) للمصلحة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية .

وتشرع حالياً لجنة مختصة بإعداد مقترح التقسيمات الداخلية للمصلحة ( الأقسام والوحدات التابعة للإدارات والمكاتب بديوان المصلحة – الفروع وأقسامها ووحداتها والمكاتب التي ستتبعها – المكاتب بالمناطق والأقسام التابعة لها ).

وذكر البيان أنه، عند انتهاء هذه اللجنة من أعمالها وصدور قرار التقسيمات الداخلية سيتم مباشرة إعداد الملاك الوظيفي للمصلحة وتسكين الموظفين عليه .