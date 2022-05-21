ليبيا تشارك 13 دولة في التمرين البحري العسكري متعدد الأطراف في تونس

شاركت ليبيا في التمرين البحري العسكري متعدد الأطراف “فينيكس إكسبراس 2022” في نسخته السابعة عشرة، والذي تستضيفه تونس اليوم السبت.

ويشارك في فعاليات هذا التمرين، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، 13 دولة من شمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية، ممثلة بوحدات بحرية وجوّية وفرق طلائع البحريّة ومكوّنين وملاحظين، كما تشارك منظمات دولية على غرار مكتب الأمم المتحدة لمقاومة المخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لمراقبة الصيد البحري.

وبحسب بيان الدفاع التونسية، فإن التمرين يهدف إلى تدعيم التعاون والتنسيق بين البحريات المشاركة حفاظاً على أمن المتوسط واستقراره وتدريب الأفراد وتطوير قدراتهم، وحسن استعمالهم المنظومات والمعدات، وتطوير مهاراتهم والتنسيق للتصدّي للأعمال غير المشروعة في البحر، وخاصّة منها الإرهاب البحري وتهريب الأسلحة والمخدرات.