وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة تناقش مشاكل قطاع التأمين في ليبيا

ناقشت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل إدارة هيئة الإشراف على التأمين، لتطوير قطاع التأمين بما يخدم التنوع الاقتصادي في ليبيا.

وترأس الوزير محمد الحويج الاجتماع العادي الثاني لمجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين للعام 2022 بحضور مدير الهيئة، وذلك لتقييم ومتابعة أدوات التأمين، واستعراض طلبات تأسيس وتجديد هذه الأدوات، حسب بيان للوزارة نشرته على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

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تطرق الاجتماع إلى الصعوبات التي تواجه عمل الإدارة وطرح المقترحات التي من شأنها رفع مستوى أدائها وتطوير قطاع التأمين بما يخدم ويحقق التنوع الاقتصادي.

ودعا الحويج إلى تطوير أدوات التأمين وتعزيز دورها في دعم قطاعات التجارة والاستثمار، مؤكدًا على الالتزام بتنفيذ خطة عمل الهيئة المعتمدة للعام الجاري.

وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج يرأس اجتماعا لمناقشة مشاكل قطاع التأمين في ليبيا، (الوزارة)