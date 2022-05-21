مصدر لـ 218: لجنة العمل الاقتصادية تنظر الأحد في تشكيل لجنة لإدارة العوائد النفطية

أفاد مصدر مطلع لـ 218 بشأن اجتماع مرتقب لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية الخاصة بليبيا، الأحد، والذي يعد أول انعقاد لها منذ مارس الماضي.

وأضاف المصدر أن الاجتماع المرتقب سيناقش تشكيل لجنة لإدارة الموارد النفطية بعد الاغلاقات التي طالت بعض الموانئ والحقول النفطية، بالإضافة إلى مناقشة ملف الميزانية العامة والتي لم تعتمد بشكل رسمي في ليبيا منذ سنوات، مع ضمان تزويد مؤسسة النفط بالموارد الكافية؛ لتعزيز الإنتاج والتأكيد على استقلالية وشفافية المؤسسات السيادية والنظر في التقدم المحرز في إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وتعد لجنة العمل الاقتصادية إحدى مسارات مؤتمر برلين2، وتضم في عضويتها الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتعقد جلساتها برئاسة مشتركة.

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