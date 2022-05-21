ليبيا تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 6 حالات إصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وحسب التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 14 إلى 19 مايو.. فقد تماثلت للشفاء حالة واحدة، فيما بلغت نسبة الحالات الموجبة 2.4%.

وأكد المركز أن إجمالي عدد العينات التي تسلمها المركز بلغ (1.478) عينة.. مبينا أن متوسط عدد العينات التي جرى فحصها (246) عينة.. فيما بلغ متوسط عدد الحالات المتعافية حالة واحدة ومتوسط عدد الوفيات صفر.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 501 ألف و987 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 63 حالة.. وتعافى 495 ألفًا و494 حالة فيما سجلت أعداد الوفيات 6.430 منذ تسجيل انتشار الوباء في ليبيا.