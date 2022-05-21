توقيع اتفاقية شراكة بين الغرفتين التجاريتين «الإسكندرية» و«الزاوية» 

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وفدا ليبيا رفيع المستوى من غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمدينة الزاوية، مكون من نجم الدين سالم شارطة رئيس لجنة الإدارة بغرفة الزاوية، وعبد الله مصطفى الفرجاني عضو اللجنة، وخليفة سالم أرحومة مدير عام الغرفة.

وأوضح أحمد الوكيل رئيس “غرفة الإسكندرية”، أن الهدف من اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين المصري والليبي، والتعاون من أجل دفع العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، والتعاون في إعادة إعمار ليبيا، بما يعود بالنفع على الشعب والاقتصاد الليبي.

من جانبه قال نجم الدين سالم شارطة رئيس لجنة الإدارة بغرفة الزاوية، إن لقاء اليوم يؤكد على روابط الأخوة التي تجمع الشعبين، مؤكدًا ضرورة زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأشار إلى أنه اعتبارًا لأهمية موقع مدينة الإسكندرية في الاقتصاد المصري وموقع مدينة الزاوية في الاقتصاد الليبي نسعى لأن يكون الطرفان دافعين للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وإيجاد استراتيجية متكاملة لإقامة شراكة بين مؤسسات المدينتين.

وأكد أن دولة ليبيا تسعى إلى إعادة الإعمار والاستقرار، وعلى أن تكون الأولوية للشركات المصرية، التي ستساهم في التنمية والتطوير في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.

وفي ختام اللقاء تم توقيع اتفاقية شراكة بين الغرفتين، بهدف زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، وتنظيم لقاءات مشتركة، ووفود تجارية متبادلة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.