ليبيا تسعى للاستفادة من التجربة العمانية في التعامل مع العمال

ناقش وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا، إمكانية الاستفادة من التجربة العمانية في مجال تنظيم الإدارة والتفتيش والسكن العمالي، وذلك خلال لقائه نظيره العماني محاد بن سعيد باعوين.

عقد الاجتماع على هامش اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة. وناقش الجانبان التعاون في مجال التدريب والتأهيل، خصوصًا في المجالين الإداري والمالي بهدف تعزيز دور وكفاءة مؤسسات الدولة المختلفة.

وشدد باعوين على أن سلطنة عمان تعتز بأواصر الأخوة والتعاون المشترك مع ليبيا، وتبادل الخبرات بين البلدين، معتبرًا أن هذا التواصل يصب في صالح الشعبين الليبي والعماني.