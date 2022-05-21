حويلي: الانتخابات البرلمانية ستسبق الاستفتاء على الدستور

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد القادر حويلي، إن اتفاق لجنة المسار الدستوري في القاهرة يعد وثيقة دستورية لإجراء الانتخابات على أساسها، وأن اتفاق القاهرة هو أسرع طريقة للوصول إلى موعد الاستحقاق الانتخابي، وهو شرط تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور إلى حين انتخاب السلطة التشريعية القادمة.

أضاف في تصريحات تلفزيونية، أن الوثيقة الدستورية المبدئية هي استنتاج من مشروع الدستور الذي أصدرته الهيئة التأسيسية، والجولة المقبلة ستكون تلك المحطة الأخيرة لتنفيذ المسار الدستوري.

وتابع قائلًا: “وفدا “النواب والدولة” سيعرضان نتائج اتفاقهما في الجولة الثانية على المجلسين لإبداء الملاحظات والموافقة” وفق تعبيره.