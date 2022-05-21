ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

21 May, 2022

كشف موقع إيتاميل رادار الإيطالي، عن وصول طائرة شحن عسكرية بريطانية إلى مصراتة اليوم السبت.

وتتبع الموقع مسار طائرة النقل العسكرية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز Lockheed C-130Jرقم التسجيل ZZH868 وهي تقوم برحلة من المملكة المتحدة إلى ليبيا.

وأوضح أن الطائرة غادرت من قاعدة برايز نورتون الواقعة على بعد حوالي 75 ميلا شمال غرب لندن في الساعة 10:10 بتوقيت وسط أوروبا وهبطت في مصراتة، في حوالي الساعة 14:54 بتوقيت وسط أوروبا.

وكان آخر رصد للطائرة حتى الساعة 15.45 بتوقيت وسط أوروبا، حيث لا تزال في مصراتة.