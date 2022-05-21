أهالي ضحايا تفجير مانشستر أرينا يحيون الذكرى الخامسة للهجوم الارهابي

يُحيي أهالي ضحايا تفجير مانشستر الذكرى الخامسة تخليدًا للضحايا الذين وقعوا خلال الحادث والبالغ عددهم 22 شخصًا قضوا حتفهم في بهو ملعب مانشستر أرينا في 22 مايو 2017.

وقام الانتحاري سلمان رمضان العبيدي والمولود في بريطانيا عام 1994 وهو ليبي الأصل بتفجير قنبلة منزلية الصنع في نهاية حفل أرينا غراندي، حيث وقع الهجوم تحت تأثير وتدبير تنظيم داعش الذي أعلن مسؤوليته عن الانفجار.

وعبّر أهالي الضحايا لصحيفة ديلي ميل البريطانية عن حزنهم الشديد وأملهم في أن تقوم السلطات البريطانية بجهود أكبر لمنع تكرار هذا الحادث الأليم، بحسب وصفهم، والذي كان بالإمكان منع وقوعه.

و كان منفذ التفجير سلمان عبيدي موضوعا لتقارير واستخبارات ومعلومات مستمرة تلقتها الشرطة وجهاز MI5 بين ديسمبر 2013 على الأقل وحتى وقت التفجير، وقد عرف من قبل الأجهزة الأمنية البريطانية بأنه من أنصار داعش قبل التفجير بوقت طويل ، كما أنه سافر إلى ليبيا مرتين ولفترات طويلة في العام الذي سبق الحادث.

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