نصية: البيان الختامي لمشاورات القاهرة مخالف للتعديل الدستوري

قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية السبت إن البيان الختامي الصادر عن اللجنة المشتركة للمسار الدستوري في القاهرة مخالف لنص التعديل الدستوري الثاني عشر وهو ما يعزز التحفظات ويثير المخاوف حول طبيعة عمل اللجنة والسند القانوني لها.

وأوضح نصية إن التعديل الثاني عشر ينص في مادته الأولى على تشكيل لجنة من 24 عضوا من الخبراء والمختصين يتم اختيارهم من مجلسي النواب والأعلى للدولة تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور وإجراء التعديلات الممكنة عليه.

ولفت نصية أن ما قام به رئيسا النواب والدولة المستشار عقيلة صالح وخالد المشري مخالف لنص هذه المادة، حيث تم تشكيل لجنة من أعضاء المجلسين وليس من الخبراء والمختصين.