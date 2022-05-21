ليبيا الان

استعدادات لإقامة جائزة ليبيا الدولية لحفظ وتجويد القرآن الكريم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تنطلق في الحادي عشر من شهر يونيو القادم مركز تنمية الإبداعات بمدينة بنغازي مسابقة جائزة ليبيا الدولية لحفظ وتجويد القرآن الكريم  

وكانت إدارة شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية قد اعلنت عن انطلاق جائزة ليبيا الدولية لحفظ وتجويد القرآن الكريم على مستوى العالم الإسلامي في دورتها العاشرة لعام 1443 للهجرة النبوية الموافق 2022 ميلادي 

وقالت الهيئة في اعلانها أن تنظيم هذه الجائزة جائت بعد غياب دام لعدة سنوات وها هي اليوم تزف البشرى لحفاظ القرآن الكريم حول العالم بأنها تتشرف بحضورهم لتمثيل دولهم خير تمثيل وإننا في إقامتنا لهذه الجائزة لنعد ذلك شرفا وتكريما حبانا به الله عز وجل إذ خصنا بخدمة القرآن الكريم وأهله

وليس هذا بغريب على دولتنا ليبيا بلد الحفاظ والقراء 

 واشارت إدارة شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الى أنه يمكن للراغبين في المشاركة التواصل والاستفسار  علي  البريد الالكتروني :

او رقم الهاتف بتطبيق الواتس آب :

00218925791706

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك