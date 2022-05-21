استعدادات لإقامة جائزة ليبيا الدولية لحفظ وتجويد القرآن الكريم

تنطلق في الحادي عشر من شهر يونيو القادم مركز تنمية الإبداعات بمدينة بنغازي مسابقة جائزة ليبيا الدولية لحفظ وتجويد القرآن الكريم

وكانت إدارة شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية قد اعلنت عن انطلاق جائزة ليبيا الدولية لحفظ وتجويد القرآن الكريم على مستوى العالم الإسلامي في دورتها العاشرة لعام 1443 للهجرة النبوية الموافق 2022 ميلادي

وقالت الهيئة في اعلانها أن تنظيم هذه الجائزة جائت بعد غياب دام لعدة سنوات وها هي اليوم تزف البشرى لحفاظ القرآن الكريم حول العالم بأنها تتشرف بحضورهم لتمثيل دولهم خير تمثيل وإننا في إقامتنا لهذه الجائزة لنعد ذلك شرفا وتكريما حبانا به الله عز وجل إذ خصنا بخدمة القرآن الكريم وأهله

وليس هذا بغريب على دولتنا ليبيا بلد الحفاظ والقراء

واشارت إدارة شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الى أنه يمكن للراغبين في المشاركة التواصل والاستفسار علي البريد الالكتروني :

او رقم الهاتف بتطبيق الواتس آب :

00218925791706