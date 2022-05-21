ليبيا تشارك في المنتدى الدولي لاستعراض الهجرة المنعقد في الجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة

ليبيا – شارك وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون والمنظمات بحكومة تصريف الأعمال عمر الكتي والوفد المرافق له، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الأول لاستعراض الهجرة، والذي عقد في الجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة، وبرئاسة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ورئيس الجمعية العمومية وبحضور عدد من وفود الدول الأعضاء والمراقبين وأصحاب المصلحة المتعددين.

فعاليات المنتدى شملت وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للخارجية مناقشات حول جميع الأهداف الـ 23 الخاصة بالميثاق العالمي حول الهجرة وتعزيز حوكمة الهجرة الدولية.

وتناول المنتدى عدة قضايا منها التعافي من جائحة كوڤيد- 19، التخطيط للكوارث المستقبلية شاملاً للجميع احترام حقوق الإنسان، وأيضا الاستجابة للهجرة المدفوعة بالتغير المناخي، وتقليل نقاط الضعف التي تقوض الرفاهية وبناء مسارات الهجرة القانونية.

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