ليبيا تشارك في تمرين بحري متعدد الأطراف بتونس

أكدت وزارة الدفاع التونسية انطلاق التمرين البحري العسكري متعدد الأطراف “فينيكس إكسبراس 2022 “، السبت، في نسخته 17 بمشاركة 13 دولة، بينها ليبيا.

وأضافت وزارة الدفاع التونسية، في بيان، أن هذه التدريبات التي تحتضنها تونس للمرة الثانية تشارك بها دول من شمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية، ممثلة بوحدات بحرية وجوّية وفرق طلائع البحريّة ومكوّنين وملاحظين، كما تشارك منظمات دولية على غرار مكتب الأمم المتحدة لمقاومة المخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لمراقبة الصيد البحري.

ويهدف هذا التمرين، إلى تدعيم التعاون والتنسيق بين البحريات المشاركة؛ حفاظًا على أمن المتوسط واستقراره وتدريب الأفراد وتطوير قدراتهم، وحسن استعمالهم المنظومات والمعدات، وتطوير مهاراتهم والتنسيق للتصدّي للأعمال غير المشروعة في البحر، وخاصة الإرهاب البحري وتهريب الأسلحة والمخدرات.

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