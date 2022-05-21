عبد القادر حويلي: هذا ما اتفقنا عليه في اجتماعات القاهرة، وذهبنا إلى أسرع طريقة لإجراء الانتخابات

أوضح عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي أن أبرز المواد التي جرى الاتفاق عليها الجمعة بين وفدي مجلسي النواب والدولة شملت أول ست مواد من مشروع الدستور ومواد الحقوق والحريات ومواد السلطة القضائية بالكامل وجزء من مواد السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأضاف حويلي: جرى ترحيل الجزء الذي لم يتفق عليه إلى الجلسة المقبلة بعد توحيد الصياغة، مشددا على أن كل وفد من الوفدين يشهد اختلافات في وجهات النظر بين أعضاء الوفد الواحد، لكن في النهاية من المنتظر صياغة مقترحين عن الوفدين للنقاش حولهما في المواد الخلافية.

واستبشر حويلي بالقول: سيكون هناك دخان أبيض لا رمادي وسنذهب بأسرع وقت إلى الاتفاق على باقي المواد.

حويلي قال: لقد ذهبنا إلى أسرع طريقة لإجراء الانتخابات من خلال تنقيح مشروع الدستور؛ بهدف تكوين قاعدة دستورية وتأجيل مشروع القانون إلى البرلمان القادم.

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