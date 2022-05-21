السويحلي: المشري وصالح عرابي التمديد

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قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي إن قطار الانتخابات قادم لا محالة. ولا مجال بعد اليوم لصفقات تقاسم السلطة أو مناورات عرّابيْ التمديد (خالد المشري -عقيلة صالح).

السويحلي وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أضاف” المشري كان شريكاً في صفقة حفتر-باشاغا قبل أن يتنصل منها عندما لم يتحصل على نصيبه وبعدما شاهد الرفض الواسع الذي لاقته هذه المؤامرة”.

المشري كان شريكاً في صفقة حفتر-باشاغا قبل أن يتنصل منها عندما لم يتحصل على نصيبه وبعدما شاهد الرفض الواسع الذي لاقته هذه المؤامرة.

قطار الإنتخابات قادم لا محالة، ولا مجال بعد اليوم لصفقات تقاسم السلطة أو مناورات عرّابيْ التمديد (المشري-عقيلة). — د. عبد الرحمن السويحلي (@Dr_ASewehli) May 19, 2022

وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إن اللجنة المشتركة حول المسار الدستوري. التي تتألف من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة. تمكنت من التوصل إلى توافق مبدئي حول 137 مادة في مسودة الدستور.

وأضافت وليامز، في بيان أمس الجمعة ”أسعدني بشكل خاص أنكم تمكنتم من الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلا عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة“.