وزير العمل والتأهيل يبحث مع نظيره العماني التعاون في مجال التدريب والتفتيش العمالي

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية، علي العابد ، نظيره العماني محاد بن سعيد باعوين، لبحث أهمية تطوير هذه العلاقات ما بين البلدين.

وأكد وزير العمل والتأهيل على هامش اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة، على العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، مؤكدا أهمية تطوير هذه العلاقات ما بين البلدين.

وناقش الجانبان سبل التعاون في مجال التدريب والتأهيل خصوصا في مجال الإداري والمالي بهدف تعزيز دور وكفاءة مؤسسات الدولة المختلفة والاستفادة من التجربة العمانية الرائدة في مجال تنظيم الإدارة.

كما ناقش الطرفان سبل التعاون في مجال التدريب في مجال التفتيش العمالي والسكن العمالي.

وأكد وزير العمل العماني على أنه السلطنة تعتز بأواصر الاخوة و التعاون المشترك مع ليبيا وشدد على أهمية تبادل الخبرات ما بين البلدين مؤكدًا أن هذا التواصل سيفتح اواصل أفق التواصل ما بين الشعبين الليبي والعماني .