كشلاف: محاولات تعديل مشروع الدستور عبر جهات غير مخولة بذلك سيسبب فوضى دستورية

ليبيا – قال عضو لجنة التواصل بهيئة الدستور ، سالم كشلاف إن الهيئة طالبت مجلسي النواب والدولة وأعضاءهما المجتمعين في القاهرة، بالاتفاق على قانون الاستفتاء وطرح مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة المنتخبة من الشعب، على الاستفتاء العام دون أي تعديل وترك الخيار للشعب الليبي لقول كلمته حوله.

كشلاف أشار في تصريح لقناة”ليبيا الأحرار” إلى أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، خاطبت مجلسي النواب والدولة رسميا، بضرورة تحمل مسؤولياتهما الوطنية والدستورية بإنجاز الاستحقاق الدستوري وفق ما ينص عليه الإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي.

ولفت إلى أن الشعب الليبي هو صاحب الاختصاص الوحيد في التعقيب على أعمال الهيئة التأسيسية، مؤكدا أنهم خاطبوا مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، بعدم تجاوز اختصاصاتها بتوجيه المسار الدستوري بما يخالف مرحلة الاستفتاء على مشروع الدستور ودعم العملية الدستورية وفق مقررات مجلس الأمن ذات الصلة.

ونوّه إلى أن مجلسي النواب والدولة والمستشارة الأممية، مازالوا مستمرين في مسألة تجاوز عرض مشروع الدستور على الاستفتاء، مشيرا إلى تناقض تصريحاتهم في هذا الخصوص، إذ يؤكد أعضاء لجنة مجلس الدولة بأنهم لا يعملون على تعديل مشروع الدستور المنجز، كما صرح المشري، بينما يؤكد أعضاء من لجنة مجلس النواب على أنهم عاكفون على تعديل ما أسموه المواد الخلافية في مشروع الدستور، وفق تعبيره.

وشدد على أن الهيئة التأسيسية، ترى بأن أي خيار غير الذهاب إلى مرحلة الاستفتاء على مشروع الدستور وإنجاز الدستور الدائم للبلاد، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أساسه، هو إطالة للأزمة السياسية في ليبيا وارتهانها بإرادة أشخاص معينين يتحكمون في مسارها بدعم دولي.

وفي الختام اعتبر أن محاولات تعديل مشروع الدستور عبر جهات غير مخولة بذلك، هو أمر سيسبب فوضى دستورية إلى جانب الفوضى السياسية القائمة، مما سيزيد من تعقيد وتعميق الأزمة وزيادة فرص الصراع والانقسام في البلاد، بحسب تعبيره.

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