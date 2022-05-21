مكافحة الأمراض: 6 إصابات بكورونا الأسبوع الماضي

أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا وحالة تعافٍ واحدة بعد فحص 246 عينة يوميًا من متوسط عدد عينات بلغت 1,478 عينة تم فحصها الأسبوع الماضي.

وأوضح المركز في بيانه رقم 686 حول الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 14 إلى 19 مايو الجاري أن نسبة الحالات الموجبة من العينات التي تم فحصها بتقنية “بي سي آر” بلغت 2,4% بينما لم تسجل أي حالة وفاة.

وأشار المركز في إحصائياته التراكمية إلى بلوغ إجمالي الحالات المصابة 501,987 حالة بينها 63 حالة نشطة وبلغ عدد المتعافين 495,494 حالة مع تسجيل 6,430 حالة وفاة.

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