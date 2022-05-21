بنغازي تستعد لتنظيم أول معرض مصري مخصص لمشروعات إعادة إعمار ليبيا نهاية الشهر الحالي 

قال رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال ناصر بيان إن إعادة الإعمار حاليًا تمثل أولوية كبرى للقاهرة وطرابلس في ظل الجاهزية والخبرة التي يتمتع بها قطاع التشييد والبناء المصري الذي كان له سبق الخبرة والعمل في السوق الليبية لسنوات.

وأوضح بيان أن ملتقى “شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا” يمثل فرصة للاتفاق على خطط تنفيذية بشأن إعمار ليبيا، استنادا إلى الهدوء الأمني الذي تشهده المنطقة الشرقية بدعم من الجيش الوطني، كما أنها ستدعم نشاط العمالة المصرية الفنية الماهرة وتستوعب آلاف الأطنان من مواد البناء المصرية.

وأشار إلى أن مدينة بنغازي تستعد لتنظيم أول معرض مصري مخصص لمشروعات إعادة إعمار ليبيا خلال الفترة من 23 إلى 27 مايو الجاري، بمشاركة العديد من الشركات والجهات المصرية والليبية الفاعلة في ملف إعادة الإعمار.

الملتقى الذي يحمل اسم “شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا”سيشهد حضور شركات وجمعيات أعمال وهيئات مصرية عديدة أبرزها الهيئة العربية للتصنيع المصرية، وينطلق وسط آمال بأن يحقق إعادة الإعمار مصالح مشتركة للبلدين، مع الاستفادة من الخبرة المصرية في البنى التحتية ومشروعات التنمية والتعمير.

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