وزير العمل العماني: من المهم تبادل الخبرات العمالية مع ليبيا

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة المؤقتة “علي العابد الرضا” مع نظيره العماني “محاد بن سعيد باعوين” على هامش اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة.

وناقش الجانبان سبل التعاون في مجال التدريب والتأهيل خصوصاً في المجال الإداري والمالي، بهدف تعزيز دور وكفاءة مؤسسات الدولة المختلفة والاستفادة من التجربة العمانية الرائدة في مجال تنظيم الإدارة.

كما ناقش الطرفان مجال التفتيش العُمّالي والسكن العُمّالي، حيث شدّد وزير العمل العماني على أهمية تبادل الخبرات ما بين البلدين، مؤكداً أن هذا اللقاء سيفتح أفق التواصل ما بين الشعبين الليبي والعماني.