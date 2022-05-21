نصية ينتقد عمل اللجنة المشتركة ويدعو للالتزام بالتعديل الدستوري

طالب عضو مجلس النواب عن مدينة الزنتان، عبد السلام نصية، بتشكيل لجنة من الخبراء و المختصين لإعداد قاعدة دستورية و قوانين انتخابية ملزمة للجميع خلال مدة أقصاها شهر تعقبها انتخابات عامة قبل نهاية السنة وفق تعديل الإعلان الدستوري.

واعتبر نصية في منشور، البيان الصادر عن اللجنة المشتركة، الجمعة، في ختام أعمالها مخالفة واضحة لنص التعديل الدستوري الأمر الذي يعزز التحفظات والمخاوف حول طبيعة عمل اللجنة والسند القانون الملزم لها، محذرًا في الوقت نفسه من الاستمرار في حالة الاستقطاب الحاد و تصفية الحسابات السياسية وما أسماه الأنانية الشخصية التي لن تقود البلاد إلا للحروب والدمار واستمرار التدخل الخارجي، وفق قوله.

واتهم نصية رئيسي مجلسي النواب والدولة بمخالفة نص التعديل الدستوري عبر تشكيل لجنة من أعضاء المجلسين وليس من الخبراء و المختصين معرباً عن تخوفه من استمرار المماطلة و الذهاب في مسارات غير مقننة لإهدار الوقت ومنح البعض الفرصة للتنصل منها وتمييع مخرجاتها في الوقت الذي تمر فيه البلاد بمرحلة صعبة على كل المستويات السياسية والتنفيذية والتشريعية و الأمنية، متسائلاً عما إذا كانت اللجنة التي تجتمع في القاهرة مشكلة وفقًا للتعديل الدستوري 12 وملتزمة به؟ أم أنها مجرد مناورات سياسية وكسب للوقت وانتصار لدولة الأشخاص والفكر الأحادي؟، على حد قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية