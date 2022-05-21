المنصوري: مشروع الدستور لم يتجاهل النشيد والعلم

قال رئيس لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ضو المنصوري إن القول بأن المشروع لم يتضمن نظام الحكم وشكل الدولة ولم يحدد العلم والنشيد كلام غير صحيح ومحض افتراء.

وأوضح المنصوري في تصريح الجمعة إن مشروع الدستور نص على أن يكون نظام الحكم شبه رئاسي وينتخب رئيس الدولة من الشعب، لافتا إلى أن مشروع الدستور لم يقص أي مكون ثقافي واجتماعي ليبي.

وأشار المنصوري تعليقا على ما جري في اجتماعات القاهرة إلى أن مسارات الحل السياسي في حالة ارتباك وتسلط على إرادة الشعب الليبي ومصادرة لحقه الدستوري. ولفت عضو الهيئة التأسيسية إلى أن هناك معركة لوأد مشروع الدستور والحيلولة دون انتقال البلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم.