بدأت فرق الصيانة التابعة لدائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط سرت في تنفيد أعمال التحويرات بين خطي النوفلية ورأس لانوف «جهد 66 ك ف»، على ما أعلنت الشركة العامة للكهرباء.

وأشارت الشركة في بيان مقتضب، إلى البدء كذلك في تجهيز خليتين احتياط «جهد 66 ك ف» لاستخدامهما لخط رأس لانوف ومحول القدرة رقم «1» من ناحية «66 ك ف» داخل محطة «بن جواد» القديمة «جهد 11/66 ك ف».

– صيانة دوائر كهربائية تضررت جراء اشتباكات جنزور (صور)

وتأتي هذه الأعمال ضمن المجهودات المبذولة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرارها وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، وفق البيان.

والخميس، أعلنت الشركة العامة للكهرباء مباشرة أعمال صيانة خمس دوائر لنقل الطاقة الكهربائية تضررت جراء الاشتباكات التي جرت، مساء السبت الماضي، بالمنطقة المحاذية لمحطة كهرباء غرب طرابلس.

صيانة خط النوفلية- رأس لانوف، 20 مايو 2022. (شركة الكهرباء)

صيانة خط النوفلية- رأس لانوف، 20 مايو 2022. (شركة الكهرباء)

صيانة خط النوفلية- رأس لانوف، 20 مايو 2022. (شركة الكهرباء)