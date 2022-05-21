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المنفي: نرحب بالقارب بين مجلسي النواب والدولة بشأن المسار الدستوري

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

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أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت، ترحيبه بـ “التقارب بين مجلسي النواب والدولة بشأن المسار الدستوري”.

وقال المنفي، “نحثهم على العمل من أجل التوصل لاتفاق حول باقي النقاط الخلافية للذهاب إلى انتخابات في أقرب وقت.”

وبعد اجتماعات ومشاورات ليبية ليبية في القاهرة، توافقت اللجنة الدستورية المشكلة من مجلس النواب ومجلس الدولة على 140 مادة في مشروع الدستور، وملفات أخرى.

وتم تكليف لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص مواد الدستور، وحصر المواد محل الاتفاق، وإعداد صيغة توافقية بشأنها، فضلاً عن إحالة المواد المتفق عليها على مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبية للنظر فيها.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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