غويلة: دار الإفتاء من أعظم المشاريع في ليبيا بعد ثورة فبراير وعلى أهل الخير التبرع لها

ليبيا – اعتبر الداعية الليبي الكندي المتشدد عبد الباسط غويلة عضو دار الإفتاء والمحسوب على جماعة الإخوان المسلمين أنه من أعظم المشاريع بعد ثورة فبراير ومن أكبر المكاسب بعد الثورة كذلك هو مشروع كلية العلوم الشرعية والإفتاء والذي أُسس على منهج علمي رصين وكذلك دار الإفتاء ومركز الشيخ علي الغرياني للكتاب والذي يعتبر صرحاً علميًا عظيمًا وأصبح قبلة لأهل العلم ومنهلاً عذباً للباحثين وللطلبة في شتى أصناف العلوم الإنسانية والتطبيقية والشرعية.

غويلة قال في تدوين له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن هذه الصروح العلمية تعتبر مشروعاً لليبيا بعدما جفف “الطاغية الهالك” منابع العلم في البلاد وهدم مراكز العلم وحارب العلماء بالقتل والسجن والتهجير فهذه المؤسسات تعتبر مشروعاً للأمة الإسلامية كافة.

وتابع: “وهذه فرصة عظيمة لأهل الخير للمشاركة في نشر العلم بالتبرع ببعض أموالهم لتكون لهم وقفا يستفاد منه طلبة العلم والناس جميعا وأبنائهم من بعدهم وأولاد المسلمين”.

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