وزارة العمل تبحث تعزيز التعاون في مجال التدريب مع عُمان

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد رفقة وزير العمل العماني، محاد بن سعيد باعوين، آليات تطوير التعاون المشترك بين الطرفين.

وناقش الطرفان، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة؛ إمكانية إطلاق برامج مشتركة للتدريب والتأهيل، خصوصًا في المجال الإداري والمالي؛ وذلك بهدف تعزيز دور وكفاءة مؤسسات الدولة المختلفة والاستفادة من التجربة العمانية فيما يتعلقُ بتنظيم الإدارة والتفتيش العمّالي والسكن العمالي.

من جهته، شدد العابد على أهمية تبادل الخبرات ما بين البلدين، مؤكدًا أن هذا التواصل سيفتح آفاق التواصل ما بين الطرفين الليبي والعماني.

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