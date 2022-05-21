رئيس الإمارات يتلقى التعزية من حفتر والدبيبة في وفاة الرئيس الأسبق خليفة بن زايد

أخبار ليبيا 24

أجرى كل من القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة المنتهية، عبدالحميد الدبيبة، زيارتين متزامنتين، اليوم السبت، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث التقيا في قصر الشاطئ برئيس الدولة محمد بن زايد.

والتقى حفتر، مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن بن زايد تلقى من المشير حفتر التعازي في وفاة خليفة بن زايد، كما هنأه بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات متمنيا له التوفيق والسداد في قيادة الدولة.

وأضافت، أن بن زايد شكر حفتر وأعرب عن تقديره لما عبر عنه من مشاعر تضامن تجاه دولة الإمارات.

بن زايد يلتقي الدبيبة

وقالت الوكالة، إن بن زايد قابل الدبيبة وتلقى كذلك منه التعازي في وفاة خليفة بن زايد، كما هنأه بمناسبة توليه. رئاسة دولة الإمارات.

وذكرت، أن اللقاءين حضرهما مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة والمستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

وفي 13 مايو الجاري توفي رئيس دولة الإمارات الأسبق خليفة بن زايد، وأعلنت الحكومة الإماراتية على إثر الوفاة الحداد. مدة أربعين يوما اعتبارا وتنكيس الأعلام بالإضافة إلى تعطيل العمل “في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام”.

وبعد يومين انتخب محمد بن زايد آل نهيان (61 عاما) رئيسا للإمارات، حيث جرى انتخابه من قبل المجلس الأعلى. للاتحاد بالإجماع، ليصبح الرئيس الثالث للدولة التي أسسها والده الشيخ زايد بن سلطان في 1971.