القائد العام يعزي الرئيس الإماراتي في وفاة الرئيس السابق للإمارات خليفة بن زايد

قدم القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر تعازيه وتعازي القوات المسلحة والشعب الليبي بوفاة الرئيس السابق للإمارات خليفة بن زايد آل نهيان.

القائد العام الذي توجه لأبوظبي لتقديم واجب العزاء والمواساة، عزى رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وكافة أبناء الشعب الإماراتي الشقيق في مصابهم الجلل.

كما قدم القائد العام التهاني إلى محمد بن زايد آل نهيان لانتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمنيا لدولة الإمارات مزيدا من الاستقرار والتقدم والتطور والازدهار.