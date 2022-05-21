الدبيبة وحفتر في الإمارات للقاء محمد بن زايد

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الحميد الدبيبة، وقائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات خلفا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

جاء ذلك خلال لقائين منفصلين احتضنهما «قصر الشاطئ» في الإمارات، وقدما خلالهما الدبيبة وحفتر التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. بدوره، شكر محمد بن زايد آل نهيان خلال لقائيه، الدبيبة وحفتر «معربا عن تقديره لما عبرا عنه من مشاعر تضامن تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم (…) متمنيا لليبيا وشعبها الشقيق التوافق والسلام والتنمية والاستقرار»، وفق وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

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وحضر اللقاءان، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور بن محمد قرقاش، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني الإماراتي، علي بن حماد الشامسي.

وفي 14 مايو الجاري، انتخب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع محمد بن زايد آل نهيان، رئيسًا للإمارات، خلفًا للراحل خليفة بن زايد آل نهيان.

وقدم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، واجب العزاء في وفاة خليفة بن زايد آل نهيان، خلال زيارة قصيرة يوم الأحد الماضي، وفق الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة.

لقاء محمد بن زايد والدبيبة في قصر الشاطئ، 21 مايو 2022. (وام)

لقاء محمد بن زايد وحفتر في قصر الشاطئ، 21 مايو 2022. (وام)