وزارة الدفاع التونسية تُعلن انطلاق التمرين البحري العسكري متعدد الأطراف بمشاركة ليبيا

تونس 21 مايو 2022 (وال)- أعلنت وزارة الدفاع التونسية انطلاق التمرين البحري العسكري متعدد الأطراف “فينيكس إكسبراس 2022” اليوم السبت، في نسخته الــ 17 بمشاركة 13 دولة من بينها ليبيا.

وقالت الوزارة – في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني – إن هذه التدريبات التي تحتضنها تونس للمرة الثانية، تُشارك بها دول من شمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية، ممثلة بوحدات بحرية وجوّية وفرق طلائع البحريّة ومكوّنين وملاحظين، كما تُشارك منظمات دولية على غرار مكتب الأمم المتحدة لمقاومة المخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لمراقبة الصيد البحري.

وأوضحت الوزارة بأن الهدف من هذه التمرينات؛ هو تدعيم التعاون والتنسيق بين البحريات المشاركة؛ حفاظًا على أمن المتوسط واستقراره وتدريب الأفراد وتطوير قدراتهم، وحسن استعمالهم المنظومات والمعدات، وتطوير مهاراتهم والتنسيق للتصدّي للأعمال غير المشروعة في البحر، وخاصة الإرهاب البحري وتهريب الأسلحة والمخدرات. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال