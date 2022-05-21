بعد التوافق على 137 مادة في مسودة الدستور: باشاغا يبارك اتفاق المجلسين في القاهرة

أعلن رئيس حكومة الاستقرار، فتحي باشاغا، ترحيبه بالتقارب الحاصل بين مجلسي النواب والدولة بشأن الاستحقاق الدستوري، عقب التوافق على نحو 137 مادة من مواد المسودة الدستورية.

وأبدى باشاغا خلال تغريدة له عبر تويتر دعمه لأي توافق يحصل بين السلطات التشريعية المعنية بما يكفل انتقال السلطة، وفق انتخابات تتجسد فيها إرادة الشعب الليبي.

يذكر أن اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري أنهت أعمال الجولة الثانية من مشاوراتها المتعلقة بالمسار الدستوري، وتعديل القوانين الانتخابية، المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة على أن تستأنفها في 11 يونيو المقبل.

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