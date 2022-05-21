ليبيا الان

الإرهابي بن عثمان يفتي بقتل المشير حفتر

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

حرض رئيس مؤسسة كويليام الدولية للأبحاث الإرهابي المدعو نعمان بن عثمان. على قتل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر.

وقال بن عثمان في تغريدة له على صفحته الشخصية على موقع “تويتر”. “أنا شخصياً غير مكترث بما تفعله بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وغير ملزم باي تصور أو أفكار تطرحها. بما يهمني مراكز القوة و النفوذ في المجتمع الدولي”.

وختم نعمان تغريدته: بالنسبة للمتمرد – في إشارة إلى قائد الجيش الوطني – حكمه عندي أنه ممن ينطبق عليهم فتوى شيخ الإسلام ” من لا يندفع فساده إلا بقتله قُتل “.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك